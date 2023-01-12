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Пригожин является потенциальным преемником Путина, - бывший британский разведчик

Фото: президент РФ Владимир Путин и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, может стать преемником российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Sky News заявил бывший сотрудник британской военной разведки Филип Инграм.

По его словам, назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на пост руководителя так называемой "специальной военной операции" в Украине было попыткой Путина увеличить роль Минобороны, тем самым уменьшив роль Пригожина, который "занимается своими делами".

Инграм отмечает, что сейчас Пригожин является "темной лошадкой". Его наемники участвуют во всех боевых действиях вокруг Бахмута и Соледара.

"Но у него есть прямая связь с Владимиром Путиным. Строго говоря, он должен работать под военным командованием, но он, похоже, поступает по-своему. Он берет на себя ответственность в самых разных областях. По сообщениям, он также является потенциальным преемником Путина в случае его выдвижения - и он открыто критикует как (министра обороны РФ - ред.) Сергея Шойгу, так и Герасимова", - добавил бывший разведчик.

Напомним, ранее РБК-Украина подчеркивало, что Пригожин неоднократно заявляет об участии своих наемников в боях вокруг Бахмута и Соледара, поскольку для него это вопрос личного имиджа и репутации ЧВК.

Более детально о Пригожине и о том, как он пробрался в верхушку Кремля, можете узнать в материале РБК-Украина.

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