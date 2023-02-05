Пригожин домігся свого? У Росії анонсували дату блокування YouTube

Відеохостинг YouTube планують заблокувати по всій території Росії. Очікується, що росіяни не зможуть переглядати відео на американському сервісі вже з кінця лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Ліги безпечного інтернету, члена Громадської палати РФ Олени Мазуліної в Telegram .

"Платформу YouTube буде заблоковано на території Російської Федерації з 28 лютого 2023 року", - повідомила вона.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин направив до Генеральної прокуратури РФ заяву про необхідність заблокувати відеосервіс YouTube.

"YouTube наповнений фейками, спрямованими на дискредитацію російських військових, поширює свідомо неправдиву інформацію про дії Збройних сил РФ, органів державної влади та управління, а також патріотичних сил", - заявив засновник ПВК.

Крім того, у березні 2022 року YouTube почав блокувати канали російських ЗМІ у всьому світі. При цьому відеохостинг повністю закрив усі способи монетизації у Росії.

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