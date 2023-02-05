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Пригожин добился своего? В России анонсировали дату блокировки YouTube

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Москва, Воскресенье 05 февраля 2023 18:01
Пригожин добился своего? В России анонсировали дату блокировки YouTube Фото: В России анонсировали дату блокировки YouTube (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Видеохостинг YouTube планируют заблокировать на всей территории России. Ожидается, что россияне не смогут просматривать видео на американском сервисе уже с конца февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение глава Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты РФ Елены Мазулиной в Telegram.

"Платформа YouTube будет заблокирована на территории Российской Федерации с 28 февраля 2023 года", - сообщила она.

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Позже Мазулина добавила, что информация о блокировке YouTube до конца не подтверждена.

"Информация по поводу YouTube не до конца подтверждена, но основания для его блокировки есть", - добавила она.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин направил в Генеральную прокуратуру РФ заявление о необходимости заблокировать видеосервис YouTube.

"YouTube наполнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил", - заявил основатель ЧВК.

Кроме того, в марте 2022 года YouTube начал блокировать каналы российских СМИ по всему миру. При этом видеохостинг полностью закрыл все способы монетизации в России.

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