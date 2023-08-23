Пригожин був на борту. У Росавіації показали список пасажирів літака, що розбився в РФ

Так, було оприлюднено список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer - 135 (EBM-135BJ).

За даними авіакомпанії, на борту були такі пасажири:

Сергій Пропустін - бойовик ВПК "Вагнера";

Євген Макарян - бойовик ВПК "Вагнера";

Олександр Тотмін - попередньо член ВПК "Вагнера";

Валерій Чекалов - заступник Пригожина;

Дмитро Уткін - командир ППК "Вагнера";

Микола Матусєєв - попередньо член ВПК "Вагнера";

Євген Пригожин - ватажок ВПК "Вагнера".

А також члени екіпажу:

Олексій Левшин, командир;

Рустам Карімов, другий пілот;

Крістіна Распопова, бортпровідник.

Також у заяві Росавіації йдеться про те, що виконання польоту літака Embraer-135 "здійснювалося на підставі дозволу на використання повітряного простору, виданого в установленому порядку".

Аварія літака з Пригожиним у Тверській області

Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.

При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.

Більш детально про те, хто такий Пригожин і як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.