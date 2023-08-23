Пригожин был на борту. В Росавиации показали список пассажиров разбившегося в РФ самолета

На борту разбившегося бизнес-джета в Тверской области (РФ) 23 августа был основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин" среди пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Росавиацию.
Так, был обнародован список пассажиров и членов экипажа самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ).
По данным авиакомпании, на борту были такие пассажиры:
А также члены экипажа:
Также в заявлении Росавиации говорится о том, что выполнение полета самолета Embraer - 135 "осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке".
Напомним, сегодня в сети начали массово распространять видео падение самолета в Тверской области России. Позже выяснилось, что это был бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились десять человек. Все они погибли.
При этом Telegram-каналы распространяли информацию о том, что самолет принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он якобы считался пассажиром.
Более подробно о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.
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