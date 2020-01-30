Приговор бывшему крымскому депутату Ганышу вступил в силу

Приговор бывшему депутату Верховной рады Крыма Василию Ганышу, которого приговорили к 12 годам тюрьмы, вступил в силу. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с заседания Киевского апелляционного суда.

Сегодня Киевский апелляционный суд отклонил жалобу на приговор Ганышу и огласил, что решение вступило в силу. В жалобе он просил не брать его под стражу в связи с крайне тяжелым состоянием здоровья. По его словам, в марте-апреле ему должны провести операцию на сердце.

"Это моя последняя надежда остаться живим", - заявил Ганыш.

Он также заявил, что был единственным депутатом, кто проголосовал против референдума в Крыму. А его единственная ошибка в том, что согласился баллотироваться в депутаты Феодосийского горсовета после аннексии Крыма.

Ганыш также рассказал, что ему 4 раза предлагали участвовать в обмене пленными, но он отказался.

Напомним, в ноябре 2018 года Ганыша приговорили к 12 годам тюрьмы за государственную измену.

Его задержали на пропускном пункте "Каланчак" на административной границе с Крымом в апреле 2015 года. До этого он был объявлен в розыск по подозрению в госизмене.