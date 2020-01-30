Вирок колишньому кримському депутату Ганишу набув чинності

Вирок колишньому депутату Верховної ради Криму Василю Ганишу, якого засудили до 12 років в'язниці, набув чинності. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з засідання Київського апеляційного суду.

Сьогодні Київський апеляційний суд відхилив скаргу на вирок Ганишу і оголосив, що рішення набуло чинності. У скарзі він просив не брати його під варту у зв'язку з вкрай важким станом здоров'я. За його словами, в березні-квітні йому мають провести операцію на серці.

"Це моя остання надія залишитися живим", - заявив Ганиш.

Він також заявив, що був єдиним депутатом, хто проголосував проти референдуму в Криму. А його єдина помилка у тому, що погодився балотуватися в депутати Феодосійської міськради після анексії Криму.

Ганиш також розповів, що йому 4 рази пропонували брати участь в обміні полоненими, але він відмовився.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Ганиша засудили до 12 років в'язниці за державну зраду.

Його затримали на пропускному пункті "Каланчак" на адміністративному кордоні з Кримом у квітні 2015 року. До цього він був оголошений в розшук за підозрою в державній зраді.