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Приговор бразильскому боевику "ДНР" Лусварги вступил в силу

Новости » Общество    31.07.2019 - 15:37
Приговор бразильскому боевику "ДНР" Лусварги вступил в силу
Фото Рафаэль Лусварги (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/)

Сегодня суд рассматривал апелляционную жалобу, поданной стороной защиты

Вступил в законную силу приговор гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги, который осужден к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций "ЛДНР". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Такое решение Днепровский апелляционный суд столицы принял на заседании в среду, 31 июля, во время рассмотрения апелляционной жалобы, поданной стороной защиты.

В ходе судебного заседания обвиняемый заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы, в связи с чем Днепровским апелляционным судом принято решение о прекращении апелляционного производства.

Согласно законодательству, вынесение судом такого решения влечет за собой вступления в законную силу судебного решения, которое было обжаловано в апелляционном порядке. Решение апелляционной инстанции в свою очередь обжалованию не подлежит.

Напомним, 2 мая Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации в Украине и приговорил его к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Суд признал обвиняемого виновным по ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд взыскал с иностранца расходы на проведение экспертиз в сумме около 15 тыс. гривен.

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