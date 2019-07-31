Вирок бразильському бойовику "ДНР" Лусваргхі набув чинності

Фото Рафаель Лусварги (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/)

Сьогодні суд розглядав апеляційну скаргу, поданої стороною захисту

Вступив у законну силу вирок громадянину Бразилії Рафаелю Лусваргхі, який засуджений до 13 років позбавлення волі за звинуваченням в участі в діяльності терористичних організацій "ЛДНР". Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Таке рішення Дніпровський апеляційний суд столиці ухвалив на засіданні в середу, 31 липня, під час розгляду апеляційної скарги, поданої стороною захисту.

В ході судового засідання обвинувачений заявив клопотання про відмову від апеляційної скарги, у зв'язку з чим Дніпровським апеляційним судом прийнято рішення про припинення апеляційного провадження.

Відповідно до законодавства, винесення судом такого рішення тягне за собою вступу в законну силу судового рішення, яке було оскаржено в апеляційному порядку. Рішення апеляційної інстанції у свою чергу оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 2 травня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргхі винним в участі в незаконних збройних формуваннях і терористичної організації в Україні і засудив його до 13 років в'язниці з конфіскацією майна.

Суд визнав обвинуваченого винним по 1 ч. 258-3, ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, суд стягнув з іноземця витрати на проведення експертиз у сумі близько 15 тис. гривень.