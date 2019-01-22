В Украине кардинально испортится погода: какие области в зоне риска

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В нескольких областях температура опустится до -15 градусов

Синоптики сообщили, что в среду, 23 января жителей Украины ожидает существенное ухудшение погодных условий. В некоторых регионах опустится температура воздуха, а также ожидаются обильные снегопады. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

На востоке пройдет мокрый снег. Ночная температура воздуха опустится до -13 -15 градусов. Днем ожидается от -3 до -7 градусов, в Днепре и Полтаве от -1 до -4 градусов.

В южных областях будет идти снег. Возможны метели. Ночью в регионе ожидается от -4 до -7 градусов, днем градусники покажут от +2 до +5 градусов.

В Крыму возможны осадки в виде дождя. Ночью от -1 до -3 градусов, днем +7 +9 градусов.

На севере страны ожидается снегопад. Ночью температура опустится до -11 -13 градусов. Днем от -5 до -7 градусов.

В западных областях синоптики также прогнозируют сильные осадки в виде снега и мокрого снега. В Ужгороде ночью -4 -6 градусов, в остальных областях от -7 до -10 градусов. Днем в регионе ожидается от -3 до -5 градусов, в Закарпатье от -1 до +1 градуса.

В центре Украины пройдут обильные осадки в виде снега, возможна метель. Ночью от -8 до -12 градусов, днем от -1 до -4 градусов.

В столице 23 января будет идти снег, возможны метели и налипание мокрого снега. Ночью от -8 до -10 градусов, днем от -4 до -6 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Диденко сообщила, что температура воздуха покажет зимний характер.

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