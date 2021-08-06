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В пригороде Афин в результате лесных пожаров погиб человек

Автор: РБК-Украина

В пригороде греческой столицы Афин в результате падения электрического столба погиб человек. Там службы экстренной помощи борются с масштабными лесными пожарами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

38-летний житель пригорода Иппократиос Политея на окраине города получил травму головы, когда на него упала опора.

Пожарные борются за ликвидацию десятков пожаров вблизи греческой столицы, которые заставили тысячи людей покинуть свои дома.

По меньшей мере девять человек были доставлены в больницу, но до пятничного инцидента не было зарегистрировано ни одного случая смерти.

Напомним, в Греции из-за масштабных пожаров эвакуировали жителей острова Эвбея.

Кроме того, информации о пострадавших в результате лесных пожаров в Греции украинцев нет.

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ПожарГреция