У передмісті Афін в результаті лісових пожеж загинула людина

У передмісті грецької столиці Афін в результаті падіння електричного стовпа загинула людина. Там служби екстреної допомоги борються з масштабними лісовими пожежами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.
38-річний житель передмістя Іппократіос Політея на околиці міста отримав травму голови, коли на нього впала опора.
Пожежники борються за ліквідацію десятків пожеж поблизу грецької столиці, які змусили тисячі людей покинути свої будинки.
Щонайменше дев'ять людей були доставлені в лікарню, але до п'ятничного інциденту не було зареєстровано жодного випадку смерті.