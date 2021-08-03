В пригороде Афин началась эвакуация из-за лесных пожаров

Во вторник, 2 августа, из-за масштабного лесного пожара в северной части Афин начали эвакуацию людей. Поскольку огонь вышел из-под контроля и распространился на три новых фронта в условиях сильной жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini .

Изначально пожар начался около бывшей королевской летней резиденции в Татои около полудня, но теперь он распространился на Ано Варимбомби, рядом с несколькими центрами верховой езды, и на территорию недалеко от жилого поселка Адамес, что привело к его эвакуации и закрытию участка национального шоссе неподалеку.

"Ситуация совсем нехорошая. Огонь движется к Варимбомби и находится очень близко к домам", - заявил мэр города Ахарнона Спирос Вреттос.

Власти также эвакуировали лагерь возле главной площади Варимбомби, лиственного пригорода и популярного места отдыха горожан с дачами в этом районе. Около 80 детей из лагеря были доставлены на автобусе до ближайшей станции метро, где их забрали родители.

Управление гражданской обороны Греции также рассылает предупреждения на мобильные телефоны в окрестностях пожара, призывая людей покинуть район, а жителям отдаленных пригородов, таких как Эритрея, рекомендовано закрыть окна и трубы, чтобы дым и пепел не попали в их дома.