У передмісті Афін почалася евакуація через лісові пожежі

У вівторок, 2 серпня, через масштабну лісову пожежу в північній частині Афін почали евакуацію людей. Оскільки вогонь вийшов з-під контролю і поширився на три нових фронти в умовах сильної спеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini .

Спочатку пожежа почалася біля колишньої королівської літньої резиденції в Татої близько полудня, але тепер він поширився на Ано Варимбомбі, поруч з декількома центрами верхової їзди, і на територію недалеко від житлового селища Адамес, що призвело до його евакуації і закриття ділянки національного шосе неподалік.

"Ситуація зовсім нехороша. Вогонь рухається до Варимбомбі і знаходиться дуже близько до будинків", - заявив мер міста Ахарнона Спірос Вреттос.

Влада також евакуювала табір біля головної площі Варимбомбі, листяного передмістя і популярного місця відпочинку городян з дачами в цьому районі. Близько 80 дітей з табору були доставлені на автобусі до найближчої станції метро, де їх забрали батьки.

Управління цивільної оборони Греції також розсилає попередження на мобільні телефони в околицях пожежі, закликаючи людей покинути район, а жителям віддалених передмість, таких як Еритрея, рекомендовано закрити вікна і труби, щоб дим і попіл не потрапили в їх будинки.