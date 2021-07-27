В Греции горят леса. Огонь угрожает пригородам Афин

В Греции бушуют лесные пожары. Огонь угрожает пригородам к северу от Афин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini .

Локализацию и ликвидацию возгорания затрудняет сильный ветер.

Жители района пожара, а именно Стамата и Родополи, прлучили экстренное предупреждение. Гражданская защита распространила SMS-сообщение для жителей в этом районе, призывая их закрыть окна и двери в своих зданиях.

"Если вы находитесь в Стамате, Родополи, Экали, Дросии, Дионисосе, закройте дымоходы, окна, двери, чтобы предотвратить попадание искр в здание", - говорится в сообщении.

В поселке Галини провели эвакуацию, однако огонь движется в сторону города Дионисос.

"Мощные пожарные силы делают все возможное, чтобы пламя не добралось до домов поселка Галини в Стамате. Сильный ветер, достигающий сейчас силы 6 баллов, сильно осложняет задачу пожарных", - сказал представитель пожарной службы Василис Ватракогианнис.

В операции по тушению пожара, которая началась во вторник утром, участвуют наземные и воздушные подразделения. В частности, на место происшествия были вызваны 68 пожарных и 22 тендера, которым помогают три наземных подразделения. В операции также задействованы четыре самолета и пять вертолетов.