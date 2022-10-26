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Пригнали навіть БТР. До центру Москви стягнули велику кількість військових

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Москва, Середа 26 жовтня 2022 21:53
Пригнали навіть БТР. До центру Москви стягнули велику кількість військових Фото: російських військових стягнули до центру Москви (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Увечері 26 жовтня 2022 року до центру Москви (Російська Федерація) стягнули велику кількість військових та перекрили вулицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-паблік "Avtozak LIVE".

Повідомляється, що до будівлі Ради Федерації на Великій Дмитрівці прибула велика кількість військових, пригнали навіть бронетранспортер. На опублікованому відео зафіксовано колону військової техніки, людей у військовій формі та з автоматами.

"Рух на вулиці перекрили. З чим саме пов'язане прибуття військових, невідомо", - пише паблік.

Російські ЗМІ зазначають, що Федеральна служба охорони (ФСО) до цього анонсувала навчання на території Будинку уряду, Ради Федерації, Держдуми та комплексу будівель Адміністрації президента. За планом навчання мають відбутися з 25 по 27 жовтня.

Нагадаємо, раніше керівник прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розкрила деталі оборони росіян у Харківській області. За її словами, противник готується утримувати обласний центр та вибудовує нові рубежі.

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