Пригнали даже БТР. В центр Москвы стянули большое количество военных
Вечером 26 октября 2022 года в центр Москвы (Российская Федерация) стянули большое количество военных и перекрыли улицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-паблик "Avtozak LIVE".
Сообщается, что к зданию Совета Федерации на Большой Дмитровке прибыло большое количество военных, пригнали даже бронетранспортер. На опубликованном видео зафиксирована колонна военной техники, люди в военной форме и с автоматами.
"Движение на улице перекрыли. С чем именно связано прибытие военных, неизвестно", - пишет паблик.
Российские СМИ отмечают, что Федеральная служба охраны (ФСО) до этого анонсировала учения на территории Дома правительства, Совета Федерации, Госдумы и комплекса зданий Администрации президента. По плану учения должны пройти с 25 по 27 октября.
Напомним, ранее руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк раскрыла детали обороны россиян в Харьковской области. По ее словам, противник готовится удерживать областной центр и выстраивает новые рубежи.
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