ua ru
Ср, 26 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пригнали даже БТР. В центр Москвы стянули большое количество военных

Новина українською →
Москва, Среда 26 октября 2022 21:53
Пригнали даже БТР. В центр Москвы стянули большое количество военных Фото: российских военных стянули в центр Москвы (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Вечером 26 октября 2022 года в центр Москвы (Российская Федерация) стянули большое количество военных и перекрыли улицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-паблик "Avtozak LIVE".

Сообщается, что к зданию Совета Федерации на Большой Дмитровке прибыло большое количество военных, пригнали даже бронетранспортер. На опубликованном видео зафиксирована колонна военной техники, люди в военной форме и с автоматами.

"Движение на улице перекрыли. С чем именно связано прибытие военных, неизвестно", - пишет паблик.

Российские СМИ отмечают, что Федеральная служба охраны (ФСО) до этого анонсировала учения на территории Дома правительства, Совета Федерации, Госдумы и комплекса зданий Администрации президента. По плану учения должны пройти с 25 по 27 октября.

Напомним, ранее руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк раскрыла детали обороны россиян в Харьковской области. По ее словам, противник готовится удерживать областной центр и выстраивает новые рубежи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Москва БТР
NEWS
Зеленский рассказал, сколько иранских дронов россияне уже запустили по Украине
Зеленский рассказал, сколько иранских дронов россияне уже запустили по Украине
DAILY
Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев