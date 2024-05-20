UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прифронтова Тилігульська ВЕС за рік видала в енергосистему 333 млн кВт-год електроенергії, - ДТЕК

Фото: Тилігульська ВЕС за рік видала в енергосистему 333 млн кВт-год електроенергії (dtek.com/)
Автор: Олександр Мороз

За перший рік роботи Тилігульська вітроелектростанція, що була побудована в 100 км від лінії фронту, відпустила в енергосистему 333 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"Будівництво та поступове введення в експлуатацію турбін І черги Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт дозволило додатково підживлювати електроенергією південь України. Так, за рік роботи корисний відпуск електроенергії, згенерованої ДТЕК Тилігульською ВЕС, склав понад 333 млн кВт-год", - повідомили у компанії. 
 
Зазначається, що ця станція стала першою в Україні, де використані найновітніші технології. Зокрема, на станції встановлені POD-пристрої, які дозволяють збільшити пропускну здатність енергомостів України з Европою, що є дуже важливим в цей час. 
 
"Будівництво І черги ДТЕК Тилігульської ВЕС посилило енергобезпеку на півдні України. Команда ДТЕК ВДЕ докладає усіх зусиль до того, щоб добудувати станцію до планових 500 МВт. Наразі йдуть перемовини з нашим партнером цього проєкту – данською компанією Vestas. Сподіваємось на подальшу підтримку зеленого курсу державою і сприяння у вирішенні проблем енергетичної галузі, з якими сьогодні стикається Україна", - заявив Олександр Селищев, генеральний директор компанії ДТЕК ВДЕ. 
 
Раніше на конференції COP28 ДТЕК Ріната Ахметова та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції – Тилігульської ВЕС в Миколаївській області. Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.

Нагадаємо, ДТЕК під час війни збудував та запустив в роботу першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт в Миколаївській області. Це перша у світі вітроелектростанція, яка була збудована під час війни. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК