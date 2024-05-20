Прифронтовая Тилигульская ВЭС за год выдала в энергосистему 333 млн кВт-ч электроэнергии, - ДТЭК

"Строительство и постепенное ввод в эксплуатацию турбин и очереди Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт позволило дополнительно подпитывать электроэнергией юг Украины. Так, за год работы полезный отпуск электроэнергии, сгенерированной ДТЭК Тилигульской ВЭС, составил более 333 млн кВт-ч", - сообщили в компании.



Эта станция стала первой в Украине, где использованы новейшие технологии. В частности, на станции установлены POD-устройства, позволяющие увеличить пропускную способность энергомостов Украины с Европой, что очень важно в настоящее время.



"Строительство и очереди ДТЭК Тилигульской ВЭС усилило энергобезопасность на юге Украины. Команда ДТЭК ВСЭ прилагает все усилия к тому, чтобы достроить станцию до плановых 500 МВт. Сейчас идут переговоры с нашим партнером этого проекта - датской компанией Vestas. Надеемся и содействие в решении проблем энергетической отрасли, с которыми сегодня сталкивается Украина", - заявил Александр Селищев, генеральный директор компании ДТЭК ВИЭ.



Ранее на конференции COP28 ДТЭК Рината Ахметова и ведущий в мире производитель ветротурбин компания Vestas подписали меморандум, предусматривающий завершение строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции – Тилигульской ВЭС в Николаевской области. Общий объем инвестиций в проект превышает 650 млн евро, а установленная мощность станции составит 500 МВт.

Напомним, ДТЭК во время войны построил и запустил в работу первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт в Николаевской области. Это первая в мире ветроэлектростанция, построенная во время войны.