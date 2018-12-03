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В приемной администрации президента Болгарии задержали вооруженного мужчину

Новости » Происшествия    03.12.2018 - 21:06
В приемной администрации президента Болгарии задержали вооруженного мужчину
Фото: президент Болгарии Румен Радеев (www.facebook.com/President.bg)

На данный момент мужчину допрашивают правоохранители, выясняя мотивы его поступка

В приемной администрации президента Болгарии сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "TV Nova".

Отмечается, что 71-летний мужчина имел при себе пистолет с двумя запасными обоймами и угрожал сотрудникам президентской администрации. На данный момент мужчину допрашивают правоохранители, выясняя мотивы его поступка.

Отметим, ранее французские СМИ рассказали о подробностях планирования покушения на президента Франции Эммануэля Макрона.

Как отмечается, группа, которая планировала покушение на Макрона, чтобы обойти систему охраны, хотела пронести за рамки металлоискателя керамический нож. Исполнитель намеревался пройти кольцо охраны и смешаться с толпой перед атакой.

Ранее сообщалось, что во Франции задержали шесть лиц, которые планировали нападение на президента Эммануэля Макрона. Операция по задержанию злоумышленников была организована сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции.

Отмечается, что нападение на французского президента должно было состояться во время торжественных мероприятий, посвященных 100-летию завершения Первой мировой войны. Организатором атаки выступил бывший предприниматель, 62-летний Жан-Пьер Б., который имел трех сообщников. Они вели переписку в зашифрованных мессенджерах, выражая агрессию по отношению к главе государства.

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