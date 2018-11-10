Появились подробности планирования нападения на Макрона

Фото: Эммануэль Макрон (Jack Taylor/Getty Images)

Для нападения на президента Франции планировали использовать керамический нож

Французские СМИ рассказали о подробностях планирования покушения на президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал France-2.

Как сообщается, группа, которая планировала покушение на Макрона, чтобы обойти систему охраны, хотела пронести за рамки металлоискателя керамический нож. Исполнитель намеревался пройти кольцо охраны и смешаться с толпой перед атакой.

"Мы действительно вмешались непосредственно перед самым нападением... Он бы смог это сделать", - признался один из собеседников телеканала.

Отмечается, что нападение на французского президента должно было состояться во время торжественных мероприятий, посвященных 100-летию завершения Первой мировой войны. Организатором атаки выступил бывший предприниматель, 62-летний Жан-Пьер Б., который имел трех сообщников. Они вели переписку в зашифрованных мессенджерах, выражая агрессию по отношению к главе государства.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции задержали шесть лиц, которые планировали нападение на президента Эммануэля Макрона. Операция по задержанию злоумышленников была организована сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции.