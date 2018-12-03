У приймальні адміністрації президента Болгарії затримали озброєного чоловіка

Фото: президент Болгарії Румен Радеев (www.facebook.com/President.bg)

На даний момент чоловіка допитують правоохоронці, з'ясовуючи мотиви його вчинку

У приймальні адміністрації президента Болгарії співробітники поліції затримали озброєного чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "TV Nova".

Наголошується, що 71-річний чоловік мав при собі пістолет з двома запасними обоймами і погрожував співробітникам президентської адміністрації. На даний момент чоловіка допитують правоохоронці, з'ясовуючи мотиви його вчинку.

Зазначимо, раніше французькі ЗМІ розповіли про подробиці планування замаху на президента Франції Еммануеля Макрона.

Як наголошується, група, яка планувала замах на Макрона, щоб обійти систему охорони, хотіла пронести за рамки металошукача керамічний ніж. Виконавець мав намір пройти кільце охорони і змішатися з натовпом перед атакою.

Раніше повідомлялося, що у Франції затримали шість осіб, які планували напад на президента Еммануеля Макрона. Операція по затриманню зловмисників була організована співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки Франції.

Зазначається, що напад на французького президента має відбутися під час урочистих заходів, присвячених 100-річчю завершення Першої світової війни. Організатором атаки виступив колишній підприємець, 62-річний Жан-П'єр Б., який мав трьох спільників. Вони вели листування в зашифрованих месенджерах, висловлюючи агресію по відношенню до глави держави.