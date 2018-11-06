Во Франции задержали группу людей, планировавших нападение на Макрона

Фото: Эммануэль Макрон (Jack Taylor/Getty Images)

Полицейские задержали шесть близких к ультра-правым кругам человек

Во Франции задержали шесть человек, которые планировавших нападение на президента Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM TV.

Сообщается, что задержания проводились сегодня утром в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель. Операция по задержанию злоумышленников была организована сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции.

Отмечается, что задержанные придерживались радикальных взглядов.

Напомним, ранее сотруднику администрации президента Франции Эммануэля Макрона предъявили обвинения по нескольким статьям, включая организованное нападение, вмешательство в работу полиции, незаконное ношение полицейской формы и незаконное получение видео с уличных камер.

Александр Беналл, обвиняемый в избиении митингующего в ходе первомайской демонстрации в Париже, заявил, что "всего лишь помогал полицейским, пригласившим его посмотреть на их работу". Он также уверен, что данную ситуацию пытаются использовать по политическим мотивам.