Прием заявок на покупку "Челси" продлили почти на неделю

Прием заявок на покупку футбольного клуба "Челси" должен был закончиться 15 марта. Однако претендентам дали время до 18 марта, чтобы представить свои предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британский телеканал Sky News .

По его данным, американский банк Raine, который управляет сделкой, 11 марта уведомил потенциальных покупателей о том, что срок подачи заявок продлен до 18 марта. Отмечается, что этот шаг скоординирован с министерством цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании, а также с государственной компанией по инвестициям британского правительства.

Среди потенциальных покупателей телеканал называет британского инвестора Джоша Харриса, строительного магната Ника Кенди и нескольких предпринимателей из США - Тодда Боэли, владеющего "Лос-Анджелес Доджерс", а также консорциум семьи Рикеттсов ("Чикаго Кабс").