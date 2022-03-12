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Прием заявок на покупку "Челси" продлили почти на неделю

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Лондон, Суббота 12 марта 2022 02:48
Прием заявок на покупку "Челси" продлили почти на неделю Фото: владелец "Челси" российский олигарх Роман Абрамович (facebook com RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прием заявок на покупку футбольного клуба "Челси" должен был закончиться 15 марта. Однако претендентам дали время до 18 марта, чтобы представить свои предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британский телеканал Sky News.

По его данным, американский банк Raine, который управляет сделкой, 11 марта уведомил потенциальных покупателей о том, что срок подачи заявок продлен до 18 марта. Отмечается, что этот шаг скоординирован с министерством цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании, а также с государственной компанией по инвестициям британского правительства.

Среди потенциальных покупателей телеканал называет британского инвестора Джоша Харриса, строительного магната Ника Кенди и нескольких предпринимателей из США - Тодда Боэли, владеющего "Лос-Анджелес Доджерс", а также консорциум семьи Рикеттсов ("Чикаго Кабс").

Напомним, ранее британские власти назвали условие, при котором попавший под санкции российский олигарх Роман Абрамович, может продать футбольный клуб "Челси".

Отметим, Абрамович решил продать "Челси" и передать вырученные средства фонду для поддержки Украины.

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