Прийом заявок на покупку "Челсі" продовжили майже на тиждень

Прийняття заявок на покупку футбольного клубу "Челсі" повинен був закінчитися 15 березня. Однак претендентам дали час до 18 березня, щоб представити свої пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський телеканал Sky News .

За його даними, американський банк Raine, який управляє угодою, 11 березня повідомив потенційних покупців про те, що термін подачі заявок продовжений до 18 березня. Відзначається, що цей крок скоординований з Міністерством цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту Великобританії, а також з Державною компанією з інвестицій британського уряду.

Серед потенційних покупців телеканал називає британського інвестора Джоша Харріса, будівельного магната Ніка Кенді і декількох підприємців з США - Тодда Боелі, що володіє "Лос-Анджелес Доджерс", а також Консорціум сім'ї Рікеттсів ("Чикаго Кабс").