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Прием "машины времени". Россия возвращает украинские города в Средневековье, - Ермак

Новина українською →
Воскресенье 14 августа 2022 19:05
Прием "машины времени". Россия возвращает украинские города в Средневековье, - Ермак Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия умышленно возвращает украинские города в Средневековье. Заставляет людей жить без тепла, воды, газа и связи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Россия в этой войне использует прием "машины времени", отбрасывая целые украинские города в Средневековье. Люди живут без света, связи, тепла, воды и газа. Без прав и законной защиты. Так же, как и в самой России. "Средневековье" - основная статья экспорта страны-агрессора", - пишет Ермак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему признание России государством-спонсором терроризма важно для Украины и мира.

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