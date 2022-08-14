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Прийом "машини часу". Росія повертає українські міста у Середньовіччя, - Єрмак

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Неділя 14 серпня 2022 19:05
Прийом "машини часу". Росія повертає українські міста у Середньовіччя, - Єрмак Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія умисно повертає українські міста у Середньовіччя. Змушує людей жити без тепла, води, газу й зв'язу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росія у цій війні використовує прийом "машини часу", відкидаючи цілі українські міста у Середньовіччя. Люди живуть без світла, зв'язку, тепла, води та газу. Без прав і законного захисту. Так само, як і в самій Росії. "Середньовіччя" - основна стаття експорту країни-агресора", - пише Єрмак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, чому визнання Росії державою-спонсором тероризму важливе для України та світу.

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