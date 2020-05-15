Прием граждан возобновили 40 украинских посольств и консульств

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Минимум в 5 странах существует возможность записаться на прием онлайн

Консульский прием граждан полностью или частично восстановили 40 украинских дипломатических миссий. Их посещение будет происходить с соблюдением противоэпидемических мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел в Facebook.

Отмечается, что на фоне продолжающейся пандемии прием граждан будет происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины.

"С целью создания максимально безопасных условий для посетителей и консулов посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах, ФРГ начали работу с использованием предварительной записи через Интернет средствами электронной очереди МИД (е-очередь)", - сообщили в МИД.

В то же время, не все страны ослабили карантин. Украинские дипучреждения, которые работают в таких странах, в первую очередь работают с неотложными консульскими вопросами, связанными с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями. К таким ситуациям, в частности, относятся смерть, арест, потеря документов, необходимых для неотложного возвращения в Украину и тому подобное.

Вчера сообщалось о восстановление работы генерального консульства Украины в Милане.

Прием граждан и выдачу документов консульство прекратило 25 февраля, согласно распоряжению президента Ломбардии Аттилио Фонтана и министра здравоохранения Италии Роберто Сперанци о введении превентивных мер в стране.

Автор: Роман Калиниченко