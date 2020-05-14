ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Генконсульство Украины в Милане возобновляет прием граждан

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 21:07
Генконсульство Украины в Милане возобновляет прием граждан
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прием граждан начнут с 25 мая

С 25 мая Генеральное консульство Украины в Милане возобновляет прием граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook консульства.

В дипучреждении отметили, что, согласно требованиям итальянской власти, посетители должны находиться в помещениях консульства в масках и, по возможности, в перчатках. Также граждане должны соблюдать безопасную дистанцию не менее 1 метра как в помещении консульства, так и снаружи. В помещении консульства может максимально находиться не более 1 человека/1 семьи на каждом из 5 мест приема.

"В случае несоблюдения указанных требований консульство оставляет за собой право отказать в предоставлении консульских услуг, в нахождении заявителя в помещении консульства и может прекратить прием до восстановления необходимого противовирусного режима", - говорится в сообщении.

До снятия ограничительных мер, связанных с пандемией, прием граждан будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте www.consmilano.com.ua, а запись на оформление "белого паспорта" и выдачу готового загранпаспорта по электронному адресу: gc_itm@mfa.gov.ua.

Напомним, 25 февраля украинское генконсульство в Милане прекратило прием граждан и выдачу документов, согласно распоряжению президента Ломбардии Аттилио Фонтана и министра здравоохранения Италии Роберто Сперанци о введении превентивных мер в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Миланконсульство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь