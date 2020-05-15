ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прийом громадян відновили 40 українських посольств та консульств

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 18:13
Прийом громадян відновили 40 українських посольств та консульств
Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Щонайменше у 5 країнах існує можливість записатися на прийом онлайн

Консульський прийом громадян повністю або частково відновили 40 українських дипломатичних місій. Їх відвідування відбуватиметься з дотриманням протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ у Facebook.

Зазначається, що на фоні триваючої пандемії прийом громадян відбувається з обов’язковим дотриманням санітарно-протиепідемічних правил країни перебування, рекомендацій ВООЗ та МОЗ України.

"З метою створення максимально безпечних умов для відвідувачів та консулів, посольства України у Великій Британії, Ізраїлі, Латвії, Нідерландах, ФРН розпочали роботу з використанням попереднього запису через Інтернет засобами електронної черги МЗС (е-черга)", - повідомили у МЗС.

Водночас, не всі країни послабили карантин. Українські дипустанови, які працюють у таких країнах, опрацьовують невідкладні консульські питання, пов’язані з пандемією коронавірусу та надзвичайними ситуаціями. До таких ситуацій, зокрема належать смерть, арешт, втрата документів, необхідних для нагального повернення в Україну тощо.

Учора повідомлялося про відновлення роботи генерального консульства України в Мілані.

Прийом громадян та видачу документів консульство припинило 25 лютого, згідно з розпорядженням президента Ломбардії Аттіліо Фонтани і міністра охорони здоров'я Італії Роберто Сперанци про запровадження превентивних заходів у країні.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України МЗСпосольствоконсульство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся