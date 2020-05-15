Прийом громадян відновили 40 українських посольств та консульств

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Щонайменше у 5 країнах існує можливість записатися на прийом онлайн

Консульський прийом громадян повністю або частково відновили 40 українських дипломатичних місій. Їх відвідування відбуватиметься з дотриманням протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ у Facebook.

Зазначається, що на фоні триваючої пандемії прийом громадян відбувається з обов’язковим дотриманням санітарно-протиепідемічних правил країни перебування, рекомендацій ВООЗ та МОЗ України.

"З метою створення максимально безпечних умов для відвідувачів та консулів, посольства України у Великій Британії, Ізраїлі, Латвії, Нідерландах, ФРН розпочали роботу з використанням попереднього запису через Інтернет засобами електронної черги МЗС (е-черга)", - повідомили у МЗС.

Водночас, не всі країни послабили карантин. Українські дипустанови, які працюють у таких країнах, опрацьовують невідкладні консульські питання, пов’язані з пандемією коронавірусу та надзвичайними ситуаціями. До таких ситуацій, зокрема належать смерть, арешт, втрата документів, необхідних для нагального повернення в Україну тощо.

Учора повідомлялося про відновлення роботи генерального консульства України в Мілані.

Прийом громадян та видачу документів консульство припинило 25 лютого, згідно з розпорядженням президента Ломбардії Аттіліо Фонтани і міністра охорони здоров'я Італії Роберто Сперанци про запровадження превентивних заходів у країні.

Автор: Роман Калиниченко