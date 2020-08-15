Прийом документів на навчання абітурієнтів з ОРДЛО продовжили

Фото: абітурієнт (freepik)

Жителі тимчасово окупованих територій зможуть їх подати до 23 жовтня

Прийом документів до вишів для іноземних студентів і абітурієнтів з тимчасово окупованих територій продовжать. Вони можуть зв'язатися з Міністерством освіти і науки та отримати запрошення і докладні інструкції про порядок дій під час вступу.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі телеканалу "Дом".

Зокрема, прийом документів на бюджетну форму навчання від абітурієнтів з окупованих територій продовжили до 23 жовтня, а для іноземців - до 15 грудня.

"Найголовніше - вони нам мають дати хоча б якийсь сигнал про те, що вони хочуть вчитися в Україні. За допомогою офіційної пошти, електронної, а також Viber, Telegram, Facebook", - сказав заступник міністра.

У МОН наголосили, що через епідемію коронавірусу кількість іноземних абітурієнтів буде нижче, ніж у минулі роки, проте набір не скасовували. На навчання в Україну найбільше студентів-іноземців приїжджають з таких країн, як Індія, Марокко, Азербайджан, Китай.

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що держава має створити належні умови для випускників шкіл з окупованих територій, щоб ті хотіли вступати в державні виші.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав закон про можливість вступу в українські виші жителів тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму без здачі Зовнішнього незалежного оцінювання.