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Приехал расстреливать мариупольцев. Задержанному танкисту "ДНР" сообщили подозрение

Новина українською →
Украина, Вторник 03 мая 2022 17:26
Приехал расстреливать мариупольцев. Задержанному танкисту "ДНР" сообщили подозрение Фото: техника РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

ВСУ задержали жителя Донецкой области, который служил в армии ДНР и вместе со своими приспешниками уничтожал Мариуполь. Мужчина из танка расстреливал дома своих же земляков. Сейчас им занимается прокуратура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, уроженец г. Донецкая в течение марта - апреля 2022 года как наводчик-оператор танка в составе незаконного вооруженного формирования "9-го отдельного полка морской пехоты воинской части 08819 1 АК НМ ДНР" участвовал в широкомасштабном вторжении государства-агрессора на территорию Украины.

Во исполнение преступных приказов военного руководства вражеской армии подозреваемый осуществлял выстрелы из танка по многоэтажным домам Левобережного района г. Мариуполя, разрушая и уничтожая имущество мирного населения.

24 апреля во время выполнения боевого задания его задержали военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

"Такие преступные действия нарушают статьи Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов. На время следствия лицо будет содержаться в одном из учреждений исполнения наказаний, определенных как место содержания военнопленных. Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях". - сообщили в прокуратуре.Приехал расстреливать мариупольцев. Задержанному танкисту &quot;ДНР&quot; сообщили подозрение

Напомним, Россияне взяли в заложники гражданских украинцев, среди которых женщины, а также главы городов и общин, и требуют обмена на своих военных.

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