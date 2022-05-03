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Приїхав розстрілювати маріупольців. Затриманому танкісту "ДНР" повідомили підозру

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 17:26
Приїхав розстрілювати маріупольців. Затриманому танкісту "ДНР" повідомили підозру Фото: техніка РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

ЗСУ затримали жителя Донецької області, який служив в армії ДНР і разом зі своїми поплічниками знищував Маріуполь. Чоловік з танка розстрілював будинки своїх же земляків. Нині ним займається прокуратура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, уродженець м. Донецька протягом березня - квітня 2022 року як навідник-оператор танку у складі незаконного збройного формування "9-го окремого полку морської піхоти військової частини 08819 1 АК НМ ДНР" брав участь у широкомасштабному вторгненні держави-агресора на територію України.

На виконання злочинних наказів військового керівництва ворожої армії підозрюваний здійснював постріли з танку по багатоповерхових будинках Лівобережного району м.Маріуполя, руйнуючи та знищуючи майно мирного населення.

24 квітня під час виконання бойового завдання його затримали військовослужбовці Збройних Сил України.

"Такі злочинні дії порушують статті Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. На час слідства особа буде утримуватись в одній з установ виконання покарань, визначених як місце тримання військовополонених. Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях". - повідомили в прокуратурі.Приїхав розстрілювати маріупольців. Затриманому танкісту &quot;ДНР&quot; повідомили підозру

Нагадаємо, Росіяни взяли в заручники цивільних українців, серед яких жінки, а також голови міст та громад, і вимагають обміну на своїх військових.

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