Присоединился к "Единой России". Табачник стал советником гауляйтера Запорожской области

Эксминистр образования времен Виктора Януковича Дмитрий Табачник стал советником гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого. Он также присоединился к партии "Единая Россия".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"В оккупационном правительстве ТОТ Запорожской области пополнение. У гауляйтера балицкого новый "советник". Компанию пикаперу и участнику секс-скандала толмачеву, который учит Балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства Януковича Дмитрий Табачник", - написал.

По его словам, Табачник общается с кураторами из ФСБ и сообщает им об ошибках Евгения Балицкого. Кроме того, он баллотируется в депутаты от партии "Единая Россия".

Напомним, Табачник был министром образования в 2010-2014 годах.

Фото: Дмитрий Табачник стал "советником" гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого (t.me/ivan_fedorov_melitopol)