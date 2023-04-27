Присоединился к "Единой России". Табачник стал советником гауляйтера Запорожской области
Эксминистр образования времен Виктора Януковича Дмитрий Табачник стал советником гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого. Он также присоединился к партии "Единая Россия".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
"В оккупационном правительстве ТОТ Запорожской области пополнение. У гауляйтера балицкого новый "советник". Компанию пикаперу и участнику секс-скандала толмачеву, который учит Балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства Януковича Дмитрий Табачник", - написал.
По его словам, Табачник общается с кураторами из ФСБ и сообщает им об ошибках Евгения Балицкого. Кроме того, он баллотируется в депутаты от партии "Единая Россия".
Напомним, Табачник был министром образования в 2010-2014 годах.
Фото: Дмитрий Табачник стал "советником" гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Он также подозревается в государственной измене, с 2014 года скрывается от украинского правосудия. В январе 2023 года были арестованы его украинские активы в 2 млн долларов.
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