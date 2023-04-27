ua ru
Чт, 27 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Присоединился к "Единой России". Табачник стал советником гауляйтера Запорожской области

Новина українською →
Украина, Четверг 27 апреля 2023 15:47
Присоединился к "Единой России". Табачник стал советником гауляйтера Запорожской области Фото: Экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник (mon_gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Эксминистр образования времен Виктора Януковича Дмитрий Табачник стал советником гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого. Он также присоединился к партии "Единая Россия".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"В оккупационном правительстве ТОТ Запорожской области пополнение. У гауляйтера балицкого новый "советник". Компанию пикаперу и участнику секс-скандала толмачеву, который учит Балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства Януковича Дмитрий Табачник", - написал.

По его словам, Табачник общается с кураторами из ФСБ и сообщает им об ошибках Евгения Балицкого. Кроме того, он баллотируется в депутаты от партии "Единая Россия".

Напомним, Табачник был министром образования в 2010-2014 годах.

Присоединился к &quot;Единой России&quot;. Табачник стал советником гауляйтера Запорожской области

Фото: Дмитрий Табачник стал "советником" гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Он также подозревается в государственной измене, с 2014 года скрывается от украинского правосудия. В январе 2023 года были арестованы его украинские активы в 2 млн долларов.

Виталия Захарченко украинский суд заочно арестовал по делу Майдана.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал очередную "очистку Украины от людей с паспортами России".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Табачник Запорожская область
NEWS
"Мы добьем этот вопрос": Резников о поставках западных самолетов
"Мы добьем этот вопрос": Резников о поставках западных самолетов
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина