У Придністров’ї заявили про зупинку постачання газу: яка причина

Як заявили у пресслужбі "лідера" регіону Вадима Красносельського, газ регіон не отримує з суботи, 5 квітня.

"Перерва, зумовлена технічними аспектами, триватиме до 8-9 квітня", – заявили у пресслужбі.

Водночас джерела NewsMaker у Міненерго Молдови заявили, що постачання газу не припинялось. Однак було знижено обсяг через відсутність передоплати за транзит, який здійснює Moldovagaz.

Відомо, що обсяги поставок скоротили з 3 млн кубометрів на добу до 2,2 млн кубометрів у зв'язку з неотриманням передоплати за період з 9 по 22 квітня.

Енергокриза в Молдові

На початку року у невизнаному Придністров'ї виникла енергетична криза. Це сталось після того, як Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу в Європу та Молдову.

Однак тоді Україна заявляла про готовність надати допомогу у вирішенні проблеми у Придністров'ї. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може надати вугілля.

Окрім цього Молдова та влада невизнаного Придністров'я підписали угоду про газову позику, в рамках якої Кишинів надасть Тирасполю позику у 3 мільйонів кубічних метрів природного газу.