У Придністров’ї заявили про зупинку постачання газу: яка причина
До невизнаного Придністров'я вже декілька днів не відбувається постачання газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Як заявили у пресслужбі "лідера" регіону Вадима Красносельського, газ регіон не отримує з суботи, 5 квітня.
"Перерва, зумовлена технічними аспектами, триватиме до 8-9 квітня", – заявили у пресслужбі.
Водночас джерела NewsMaker у Міненерго Молдови заявили, що постачання газу не припинялось. Однак було знижено обсяг через відсутність передоплати за транзит, який здійснює Moldovagaz.
Відомо, що обсяги поставок скоротили з 3 млн кубометрів на добу до 2,2 млн кубометрів у зв'язку з неотриманням передоплати за період з 9 по 22 квітня.
Енергокриза в Молдові
На початку року у невизнаному Придністров'ї виникла енергетична криза. Це сталось після того, як Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу в Європу та Молдову.
Однак тоді Україна заявляла про готовність надати допомогу у вирішенні проблеми у Придністров'ї. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може надати вугілля.
Окрім цього Молдова та влада невизнаного Придністров'я підписали угоду про газову позику, в рамках якої Кишинів надасть Тирасполю позику у 3 мільйонів кубічних метрів природного газу.
Першого лютого Молдова офіційно почала перші постачання газу у позику Придністров’ю.
Також лідер не визнаного регіону Вадим Красносельський заявив, що Придністров’я отримуватиме газ для забезпечення свого функціонування за рахунок російського кредиту.
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