ua en ru
Пн, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Приднестровье заявили об остановке поставок газа: какая причина

Понедельник 07 апреля 2025 15:57
UA EN RU
В Приднестровье заявили об остановке поставок газа: какая причина Фото: Вадим Красносельский (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

В непризнанное Приднестровье уже несколько дней не происходит поставки газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Как заявили в пресс-службе "лидера" региона Вадима Красносельского, газ регион не получает с субботы, 5 апреля.

"Перерыв, обусловленный техническими аспектами, продлится до 8-9 апреля", - заявили в пресс-службе.

В то же время источники NewsMaker в Минэнерго Молдовы заявили, что поставки газа не прекращались. Однако был снижен объем из-за отсутствия предоплаты за транзит, который осуществляет Moldovagaz.

Известно, что объемы поставок сократили с 3 млн кубометров в сутки до 2,2 млн кубометров в связи с неполучением предоплаты за период с 9 по 22 апреля.

Энергокризис в Молдове

В начале года в непризнанном Приднестровье возник энергетический кризис. Это произошло после того, как Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову.

Однако тогда Украина заявляла о готовности оказать помощь в решении проблемы в Приднестровье. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может предоставить уголь.

Кроме этого Молдова и власти непризнанного Приднестровья подписали соглашение о газовом займе, в рамках которого Кишинев предоставит Тирасполю заем в 3 миллионов кубических метров природного газа.

Первого февраля Молдова официально начала первые поставки газа в заем Приднестровью.

Также лидер непризнанного региона Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье будет получать газ для обеспечения своего функционирования за счет российского кредита.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Газ
NEWS
Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз
Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз
DAILY
Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп