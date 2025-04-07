В Приднестровье заявили об остановке поставок газа: какая причина

В непризнанное Приднестровье уже несколько дней не происходит поставки газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Как заявили в пресс-службе "лидера" региона Вадима Красносельского, газ регион не получает с субботы, 5 апреля.

"Перерыв, обусловленный техническими аспектами, продлится до 8-9 апреля", - заявили в пресс-службе.

В то же время источники NewsMaker в Минэнерго Молдовы заявили, что поставки газа не прекращались. Однако был снижен объем из-за отсутствия предоплаты за транзит, который осуществляет Moldovagaz.

Известно, что объемы поставок сократили с 3 млн кубометров в сутки до 2,2 млн кубометров в связи с неполучением предоплаты за период с 9 по 22 апреля.

Энергокризис в Молдове

В начале года в непризнанном Приднестровье возник энергетический кризис. Это произошло после того, как Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову.

Однако тогда Украина заявляла о готовности оказать помощь в решении проблемы в Приднестровье. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может предоставить уголь.

Кроме этого Молдова и власти непризнанного Приднестровья подписали соглашение о газовом займе, в рамках которого Кишинев предоставит Тирасполю заем в 3 миллионов кубических метров природного газа.