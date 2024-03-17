UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Придністров'ї заявили про "приліт" по військовій частині. В ГУР і Молдові відреагували

Фото: в Придністров'ї заявили про "приліт" по військовій частині (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Каріна Левицька

В Придністров'ї сьогодні, 17 березня, заявили про "приліт" по військовій частині, проте Кишинів заперечує напад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deschide та коментар представника Головного управління розвідки МОУ Андрія Юсова.

Російські та придністровські ЗМІ

Проте в Молдові заявляють, що атаки не було, а дані повідомлення це 

За їх даними, влада Кишинева в контакті з українською стороною не підтверджує будь-який напад на Придністровський регіон.

В коментарі РБК-Україна представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив, що це російська провокація.

Своєю чергою Центр протидії дезінформації повідомив, що Росія сама здійснила провокацію у Придністров’ї з атакою військової частини дроном-камікадзе. 

"Головна логіка дій кремля полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки у РФ немає коридору до Придністров’я для здійснення провокацій військового характеру", - наголосили в центрі.

За їх даними, саме для інформаційного нагнітання росіяни намагаються здійснювати провокації та маніпулювати в інформаційному просторі, поширюючи фейки. 

Раніше ми писали, що Росія надрукувала у Придністров'ї бюлетені для "виборів". У відповідь Молдова викликала "на килим" посла РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова