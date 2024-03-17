В Придністров'ї заявили про "приліт" по військовій частині. В ГУР і Молдові відреагували

Російські та придністровські ЗМІ

Проте в Молдові заявляють, що атаки не було, а дані повідомлення це

За їх даними, влада Кишинева в контакті з українською стороною не підтверджує будь-який напад на Придністровський регіон.

В коментарі РБК-Україна представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив, що це російська провокація.

Своєю чергою Центр протидії дезінформації повідомив, що Росія сама здійснила провокацію у Придністров’ї з атакою військової частини дроном-камікадзе.

"Головна логіка дій кремля полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки у РФ немає коридору до Придністров’я для здійснення провокацій військового характеру", - наголосили в центрі.

За їх даними, саме для інформаційного нагнітання росіяни намагаються здійснювати провокації та маніпулювати в інформаційному просторі, поширюючи фейки.

Раніше ми писали, що Росія надрукувала у Придністров'ї бюлетені для "виборів". У відповідь Молдова викликала "на килим" посла РФ.

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