В Приднестровье заявили о "прилете" по воинской части. В ГУР и Молдове отреагировали

В Приднестровье сегодня, 17 марта, заявили о "прилете" по воинской части, однако Кишинев отрицает нападение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deschide и комментарий представителя Главного управления разведки МОУ Андрея Юсова.
В свою очередь Центр противодействия дезинформации сообщил, что Россия сама совершила провокацию в Приднестровье с атакой воинской части дроном-камикадзе.
"Главная логика действий кремля заключается в информационном нагнетании ситуации, поскольку у РФ нет коридора в Приднестровье для осуществления провокаций военного характера", - подчеркнули в центре.
По их данным, именно для информационного нагнетания россияне пытаются совершать провокации и манипулировать в информационном пространстве, распространяя фейки.
Ранее мы писали, что Россия напечатала в Приднестровье бюллетени для выборов. В ответ Молдова вызвала "на ковер" посла РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.