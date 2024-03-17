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В Приднестровье заявили о "прилете" по воинской части. В ГУР и Молдове отреагировали

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Карина Левицкая

В Приднестровье сегодня, 17 марта, заявили о "прилете" по воинской части, однако Кишинев отрицает нападение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deschide и комментарий представителя Главного управления разведки МОУ Андрея Юсова.

В свою очередь Центр противодействия дезинформации сообщил, что Россия сама совершила провокацию в Приднестровье с атакой воинской части дроном-камикадзе.

"Главная логика действий кремля заключается в информационном нагнетании ситуации, поскольку у РФ нет коридора в Приднестровье для осуществления провокаций военного характера", - подчеркнули в центре.

По их данным, именно для информационного нагнетания россияне пытаются совершать провокации и манипулировать в информационном пространстве, распространяя фейки.

Ранее мы писали, что Россия напечатала в Приднестровье бюллетени для выборов. В ответ Молдова вызвала "на ковер" посла РФ.

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