У Придністров'ї запроваджують графіки відключень світла

У Придністров'ї сьогодні, 3 січня, ввечері діятимуть віялові відключення електроенергії. Це пов'язано з дефіцитом в енергосистемі регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так зване "міністерство економічного розвитку "ПМР" у Telegram.
За даними "відомства", з 18:00 і до 22:00 у регіоні діятимуть графіки відключень електроенергії, оскільки жителі наразі споживають більше електрики, ніж виробляє енергосистема.
Світло планують відключати на годину в містах Тирасполь, Рибниця і Бендери, а також низці сіл.
"У зв'язку з тривалістю технологічного процесу час відключення-включення електроенергії може бути збільшено до 30 хвилин", - уточнили в "міністерстві".
Нагадаємо, раніше ватажок Придністров'я Вадим Красносельський розповів про те, що головна електростанція регіону перейшла з газу на вугілля.
Це сталося через те, що Україна припинила транзит російського газу.
Також у регіоні для місцевих жителів відключили подачу тепла і газу. Як зазначив прессекретар уряду Молдови Даніель Воде, причина - у шантажі Росії.
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