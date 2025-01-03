UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Придністров'ї запроваджують графіки відключень світла

Ілюстративне фото: у Придністров'ї відключатимуть світло за графіками (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Придністров'ї сьогодні, 3 січня, ввечері діятимуть віялові відключення електроенергії. Це пов'язано з дефіцитом в енергосистемі регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так зване "міністерство економічного розвитку "ПМР" у Telegram.

За даними "відомства", з 18:00 і до 22:00 у регіоні діятимуть графіки відключень електроенергії, оскільки жителі наразі споживають більше електрики, ніж виробляє енергосистема.

Світло планують відключати на годину в містах Тирасполь, Рибниця і Бендери, а також низці сіл.

"У зв'язку з тривалістю технологічного процесу час відключення-включення електроенергії може бути збільшено до 30 хвилин", - уточнили в "міністерстві".

Проблеми з електроенергією в Придністров'ї

Нагадаємо, раніше ватажок Придністров'я Вадим Красносельський розповів про те, що головна електростанція регіону перейшла з газу на вугілля.

Це сталося через те, що Україна припинила транзит російського газу.

Також у регіоні для місцевих жителів відключили подачу тепла і газу. Як зазначив прессекретар уряду Молдови Даніель Воде, причина - у шантажі Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваЕлектроенергія