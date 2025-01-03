В Приднестровье вводят графики отключений света

По данным "ведомства", с 18:00 и до 22:00 в регионе будут действовать графики отключений электроэнергии, поскольку жители на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема.

Свет планируют отключать на час в городах Тирасполь, Рыбница и Бендеры, а также ряде сел.

"В связи с продолжительностью технологического процесса время отключения-включения электроэнергии может быть увеличено до 30 минут", - уточнили в "министерстве".