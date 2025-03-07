У Придністров'ї ліквідували блокпости для угоди з Молдовою щодо газу. - NewsMaker

У Придністров'ї ліквідували блокпости, що були встановлені ще у 2022 році. Це було умовою для газової угоди з Молдовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Видання зауважило, що військові спостерігачі зі Змішаних миротворчих сил повідомили, що в східних районах Республіки Молдова в Зоні безпеки були розблоковані основні дороги, а також в'їзди та виїзди з населених пунктів. Крім того, бетонні загородження були демонтовані, а супутню інфраструктуру ліквідовано.

Крім того, учасники засідання Об'єднаної контрольної комісії (ОКК) обговорили організаційні питання, що стосуються роботи всіх делегацій, представлених у Комісії.

За даними Об'єднаного військового командування, з 26 лютого до 4 березня в Зоні безпеки не зафіксовано жодного інциденту. На наступних засіданнях ОКК планується розглянути питання про повернення до звичайного режиму роботи.

Делегація Молдови наголосила, що забезпечення свободи пересування в Зоні безпеки залишиться її пріоритетним завдання.