В Приднестровье ликвидировали блокпосты для сделки с Молдовой по газу, - NewsMaker
В Приднестровье ликвидировали блокпосты, которые были установлены еще в 2022 году. Ликвидация блокпостов была условием для газового соглашения с Молдовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Издание отметило, что военные наблюдатели из Смешанных миротворческих сил сообщили, что в восточных районах Республики Молдова в Зоне безопасности были разблокированы основные дороги, а также въезды и выезды из населенных пунктов. Кроме того, бетонные заграждения были демонтированы, а сопутствующая инфраструктура ликвидирована.
Кроме того, участники заседания Объединенной контрольной комиссии (ОКК) обсудили организационные вопросы, касающиеся работы всех делегаций, представленных в Комиссии.
По данным Объединенного военного командования, с 26 февраля по 4 марта в Зоне безопасности не зафиксировано ни одного инцидента. На следующих заседаниях ОКК планируется рассмотреть вопрос о возвращении к обычному режиму работы.
Делегация Молдовы подчеркнула, что обеспечение свободы передвижения в Зоне безопасности останется ее приоритетной задачей.
Проблемы с газом в Приднестровье
Напомним, что еще в прошлом месяце РБК-Украина писало, что так называемая "власть" Приднестровья решила убрать с "границы" с Молдовой все блокпосты.
Заметим, что поставки газа в Приднестровье прекратились после того, как Украина остановила транзит российского газа. На этом фоне в регионе начался кризис - были введены веерные отключения света.
Украина заявила о готовности оказать помощь с решением проблемы в Приднестровье. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может предоставить уголь, а также направить специалистов на Молдавскую ГРЭС, которая, по его словам, может производить в 10 раз больше электроэнергии.
Зеленский предложил, чтобы Украина за помощь Приднестровью получила избыток электроэнергии.
В то же время Молдова согласилась помочь региону с поставками газа - они начались с 1 февраля.
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