Придністров'я перейшло на режим "економії газу": що відбувається

У так званому Придністров’ї на півтора тижня ввели режим економії газу. Самопроголошена влада стверджує, що "загрози знеструмлення домогосподарств і соціальної інфраструктури немає".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Первый Приднестровский".

У невизнаному Придністров'ї в пріоритетному порядку буде виробництво електроенергії для населення, побутових та гуманітарних потреб. Після завершення цього періоду усі споживачі та потреби Придністров’я будуть забезпечуватись газом у нормальному режимі.

Він зазначив, що звичайні мешканці "не мають відчути ніяких проблем".

Так званий "перший віцепрем’єр" Сергєй Оболоник пояснив це "несприятливими зовнішніми обставинами, пов’язаними з необхідністю відновлення фінансового потоку допомоги Російської Федерації".

2 жовтня у Тирасполі повідомили, що у регіоні на півтора тижня запроваджується режим економії газу.

Енергокриза в Молдові

Як ми писали раніше, на початку року у Придністров'ї виникла енергетична криза. Це сталось після того, як Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу в Європу та Молдову.

Однак тоді Україна заявляла про готовність надати допомогу у вирішенні проблеми у Придністров'ї. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може надати вугілля.

Окрім цього Молдова та влада невизнаного Придністров'я підписали угоду про газову позику, в рамках якої Кишинів надасть Тирасполю позику у 3 мільйонів кубічних метрів природного газу.