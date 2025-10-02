ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Придністров'я перейшло на режим "економії газу": що відбувається

Придністров’я, Четвер 02 жовтня 2025 16:47
UA EN RU
Придністров'я перейшло на режим "економії газу": що відбувається Фото: так зване Придністров’я на півтора тижня ввело режим економії газу (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

У так званому Придністров’ї на півтора тижня ввели режим економії газу. Самопроголошена влада стверджує, що "загрози знеструмлення домогосподарств і соціальної інфраструктури немає".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Первый Приднестровский".

Режим економії газу

2 жовтня у Тирасполі повідомили, що у регіоні на півтора тижня запроваджується режим економії газу.

Так званий "перший віцепрем’єр" Сергєй Оболоник пояснив це "несприятливими зовнішніми обставинами, пов’язаними з необхідністю відновлення фінансового потоку допомоги Російської Федерації".

Він зазначив, що звичайні мешканці "не мають відчути ніяких проблем".

У невизнаному Придністров'ї в пріоритетному порядку буде виробництво електроенергії для населення, побутових та гуманітарних потреб. Після завершення цього періоду усі споживачі та потреби Придністров’я будуть забезпечуватись газом у нормальному режимі.

Енергокриза в Молдові

Як ми писали раніше, на початку року у Придністров'ї виникла енергетична криза. Це сталось після того, як Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу в Європу та Молдову.

Однак тоді Україна заявляла про готовність надати допомогу у вирішенні проблеми у Придністров'ї. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може надати вугілля.

Окрім цього Молдова та влада невизнаного Придністров'я підписали угоду про газову позику, в рамках якої Кишинів надасть Тирасполю позику у 3 мільйонів кубічних метрів природного газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Газ Енергетики
Новини
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим