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В Приднестровье заявили о попытках поджечь военкомат и нефтебазу

Фото: в Приднестровье снова было неспокойно (esp md)
Автор: Юлия Бойко

В оккупированном Приднестровском регионе Молдовы неизвестные якобы пытались поджечь нефтебазу и военкомат. В обоих случаях на месте нашли осколки бутылок с зажигательной смесью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram местного так называемого "МВД".

Сообщается, что инциденты произошли в Тирасполе с разницей почти в 30 минут. Сначала утром возле нефтебазы остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный, кинул зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся. Загоревшаяся трава была быстро потушена.

"Спустя примерно полчаса в здание военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано охраной", - говорится в сообщении.

Пострадавших и разрушений нет, осколки бутылок с остатками зажигательной смеси забрали на экспертизу. На территории Приднестровья объявлен план "Перехват", ищут автомобиль на иностранных номерах.

Фото: приднестровская "полиция" на месте инцидента (t.me/mvdpmr)

Отметим, с начала российского вторжения в Украину в соседнем Приднестровье участились провокации, направленные на то, чтобы обвинить украинскую сторону в якобы попытке перенести военный конфликт и на этот регион. В самой непризнанной "республике" подчеркивают, что воевать не хотят.

Напомним, ранее украинский Генштаб сообщал, что российские военные в Приднестровье находятся в полной боевой готовности. Разведка США полагает, что одной из целью войны России против Украины является создание сухопутного коридора до Приднестровья.

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