У Придністров'ї заявили про спроби спалити військкомат і нафтобазу

В окупованому Придністровському регіоні Молдови невідомі нібито намагалися підпалити нафтобазу і військкомат. В обох випадках на місці знайшли осколки пляшок із запальною сумішшю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram місцевого так званого "МВС".

Повідомляється, що інциденти сталися в Тирасполі з різницею майже в 30 хвилин. Спочатку вранці біля нафтобази зупинився автомобіль, з якого вийшов невідомий, кинув запальну суміш у бік об'єкта і зник. Трава, що загорілася, була швидко погашена.

"Через приблизно півгодини в будівлю військкомату були кинуті дві пляшки із запальною сумішшю. Одна від удару відлетіла на тротуар, друга застрягла в решітці вікна. Займання було оперативно ліквідовано охороною", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих і руйнувань немає, осколки пляшок із залишками запальної суміші забрали на експертизу. На території Придністров'я оголошено план "Перехоплення", шукають автомобіль на іноземних номерах.

Фото: придністровська "поліція" на місці інциденту (t.me/mvdpmr)