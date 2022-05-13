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У Придністров'ї заявили про спроби спалити військкомат і нафтобазу

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Тирасполь, П'ятниця 13 травня 2022 09:06
У Придністров'ї заявили про спроби спалити військкомат і нафтобазу Фото: у Придністров'ї знову було неспокійно (esp md)
Автор: Юлія Бойко

В окупованому Придністровському регіоні Молдови невідомі нібито намагалися підпалити нафтобазу і військкомат. В обох випадках на місці знайшли осколки пляшок із запальною сумішшю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram місцевого так званого "МВС".

Повідомляється, що інциденти сталися в Тирасполі з різницею майже в 30 хвилин. Спочатку вранці біля нафтобази зупинився автомобіль, з якого вийшов невідомий, кинув запальну суміш у бік об'єкта і зник. Трава, що загорілася, була швидко погашена.

"Через приблизно півгодини в будівлю військкомату були кинуті дві пляшки із запальною сумішшю. Одна від удару відлетіла на тротуар, друга застрягла в решітці вікна. Займання було оперативно ліквідовано охороною", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих і руйнувань немає, осколки пляшок із залишками запальної суміші забрали на експертизу. На території Придністров'я оголошено план "Перехоплення", шукають автомобіль на іноземних номерах.

Фото: придністровська "поліція" на місці інциденту (t.me/mvdpmr)

Зазначимо, з початку російського вторгнення в Україну в сусідньому Придністров'ї почастішали провокації, спрямовані на те, щоб звинуватити українську сторону в нібито спробі перенести військовий конфлікт і на цей регіон. У самій невизнаній "республіці" підкреслюють, що воювати не хочуть.

Нагадаємо, раніше український Генштаб повідомляв, що російські військові в Придністров'ї перебувають у повній бойовій готовності. Розвідка США вважає, що однією з метою війни Росії проти України є створення сухопутного коридору до Придністров'я.

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