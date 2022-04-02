Приднестровье опровергает подготовку провокаций и наступления на Украину

Оккупационные власти Приднестровского региона Молдовы опровергают подготовку провокаций и наступления на Украину. В частности, российский контингент на этой территории якобы находится в местах постоянной дислокации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт местного так называемого "министерства иностранных дел".
"Министерство иностранных дел Приднестровья уполномочено заявить о том, что информация, распространенная Генштабом Украины, абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что все военные подразделения на этой территории остаются в местах постоянной дислокации, а также свели к минимуму активность, чтобы "сохранить спокойствие украинских соседей".
Отдельно власти оккупированного региона отмечают, что приняли якобы порядка 25 тысяч украинским беженцев.
Напомним, ранее Генштаб ВСУ распространил информацию о том, что российский контингент в Приднестровье привлекается к провокациям на границе с Украиной. В частности, фиксируется передислокация для демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины
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