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Приднестровье опровергает подготовку провокаций и наступления на Украину

Фото: российские "миротворцы" в Приднестровье (mopmr.org)
Автор: Александр Мороз

Оккупационные власти Приднестровского региона Молдовы опровергают подготовку провокаций и наступления на Украину. В частности, российский контингент на этой территории якобы находится в местах постоянной дислокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт местного так называемого "министерства иностранных дел".

"Министерство иностранных дел Приднестровья уполномочено заявить о том, что информация, распространенная Генштабом Украины, абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что все военные подразделения на этой территории остаются в местах постоянной дислокации, а также свели к минимуму активность, чтобы "сохранить спокойствие украинских соседей".

Отдельно власти оккупированного региона отмечают, что приняли якобы порядка 25 тысяч украинским беженцев.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ распространил информацию о том, что российский контингент в Приднестровье привлекается к провокациям на границе с Украиной. В частности, фиксируется передислокация для демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины

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ПриднестровьеВойна России против Украины