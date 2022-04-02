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Придністров'я спростовує підготовку провокацій та наступу на Україну

Фото: російські "миротворці" в Придністров'ї (mopmr.org)
Автор: Олександр Мороз

Окупаційна влада Придністровського регіону Молдови спростовує підготовку провокацій і наступу на Україну. Зокрема, російський контингент на цій території нібито знаходиться в місцях постійної дислокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт місцевого так званого "міністерства закордонних справ".

"Міністерство закордонних справ Придністров'я уповноважене заявити про те, що інформація, поширена Генштабом України, абсолютно не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що всі військові підрозділи на цій території залишаються в місцях постійної дислокації, а також звели до мінімуму активність, щоб "зберегти спокій українських сусідів".

Окремо влада окупованого регіону наголошує, що прийняла нібито близько 25 тисяч українських біженців.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ поширив інформацію про те, що російський контингент у Придністров'ї залучається до провокацій на кордоні з Україною. Зокрема, фіксується передислокація для демонстрації готовності до наступу і, можливо, бойових дій проти України

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ПриднестровьеВійна Росії проти України