Придністров'я спростовує підготовку провокацій та наступу на Україну

"Міністерство закордонних справ Придністров'я уповноважене заявити про те, що інформація, поширена Генштабом України, абсолютно не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що всі військові підрозділи на цій території залишаються в місцях постійної дислокації, а також звели до мінімуму активність, щоб "зберегти спокій українських сусідів".

Окремо влада окупованого регіону наголошує, що прийняла нібито близько 25 тисяч українських біженців.