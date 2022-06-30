В Приднестровье мужчин агитируют вступать в Вооруженные Силы РФ

Объявления о наборе публикуются во всех СМИ, распространяются через почтовые ящики и размещены в местах общего пользования. При обращении в центры занятости мужчин, военную службу по контракту предлагают в первую очередь.

На производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводятся собрания, на которых представители пунктов отбора работников к прохождению военной службы по контракту агитируют.

С этой же целью оказывается нескрываемое давление на военнослужащих срочной службы.

Также Тираспольский РВК начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру ВУЗА и были зачислены в запас с присвоением офицерского звания.