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В Придністров'ї чоловіків агітують вступати в збройні сили РФ

Фото: в Придністровї чоловіків агітують вступати в збройні сили РФ (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

На території так званої "ПМР" проводиться широка агітація щодо вступу на військову службу за контрактом до лав ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

Оголошення про набір публікуються в усіх ЗМІ, розповсюджуються через поштові скриньки та розміщені у місцях загального користування. При зверненні до центрів зайнятості чоловіків, військову службу за контрактом пропонують у першу чергу.

На виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводяться збори, на яких представники пунктів відбору працівників до проходження військової служби за контрактом агітують.

З цією ж метою чиниться неприхований тиск на військовослужбовців строкової служби.

Також Тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру ВНЗ та були зараховані у запас з присвоєнням офіцерського звання.

Нагадаємо, Міноборони України заявляло, що ризики нападу російських військ з боку Придністров'я існують, хоча і малоймовірні.

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Приднестровье